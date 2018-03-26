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Трамп планує звільнити міністра у справах ветеранів США

Трамп планує звільнити міністра у справах ветеранів США

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп планує звільнити міністра у справах ветеранів Девіда Шалкіна в зв'язку з непокорою в агентстві і нанесенням шкоди для розслідування його ймовірних зловживань з витратами, повідомили в неділю три співробітника адміністрації, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Два чиновники заявили, що оголошення про відставку Шалкіна може статисяцього тижня. Один з чиновників оцінив шанси на те, що Шалкіна звільнять на наступний день або через два у "50/50".

Трамп, який провів вихідні в своєму маєтку Мар-а-Лаго, сказав оточенню, що він збереже на посадах двох інших чиновників в адміністрації, які "потрапили під вогонь": главу апарату Білого дому Джона Келлі і міністра житлового будівництва Бена Карсона.

"Він сказав, що очікує одну або дві серйозних зміни", - сказав генеральний директор Newsmax Кріс Радд, довірена особа Трампа.

Нагадаємо, лише у березні звільнилися або були відправлені у відставку директор з комунікацій Білого дому Хоуп Хікс, держсекретар США Рекс Тіллерсон, радник з нацбезпеки Герберт Макмастер.

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