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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 34376 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Трамп планирует уволить министра по делам ветеранов США

Трамп планирует уволить министра по делам ветеранов США

Киев  •  УНН

 • 10747 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп планирует уволить министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина в связи с неподчинением в агентстве и нанесением ущерба расследованию его предполагаемых злоупотреблений с расходами, сообщили в воскресенье три сотрудника администрации, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Два чиновника заявили, что объявление об отставке Шалкина может произойти на этой неделе. Один из чиновников оценил шансы на то, что Шалкина уволят на следующий день или через два в "50/50".

Трамп, который провел выходные в своем поместье Мар-а-Лаго, сказал окружению, что он сохранит на должности двух других чиновников в администрации, которые "попали под огонь": главу аппарата Белого дома Джона Келли и министра жилищного строительства Бена Карсона.

"Он сказал, что ожидает одно или два серьезных изменения", - сказал генеральный директор Newsmax Крис Радди, доверенное лицо Трампа.

Напомним, только в марта уволились или были отправлены в отставку директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, советник по нацбезопасности Герберт Макмастер.

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