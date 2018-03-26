Трамп планирует уволить министра по делам ветеранов США

Два чиновника заявили, что объявление об отставке Шалкина может произойти на этой неделе. Один из чиновников оценил шансы на то, что Шалкина уволят на следующий день или через два в "50/50".

Трамп, который провел выходные в своем поместье Мар-а-Лаго, сказал окружению, что он сохранит на должности двух других чиновников в администрации, которые "попали под огонь": главу аппарата Белого дома Джона Келли и министра жилищного строительства Бена Карсона.

"Он сказал, что ожидает одно или два серьезных изменения", - сказал генеральный директор Newsmax Крис Радди, доверенное лицо Трампа.

Напомним, только в марта уволились или были отправлены в отставку директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, советник по нацбезопасности Герберт Макмастер.