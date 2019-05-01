Трамп пішов на поступки Китаю в торгових переговорах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп виключив з порядку денного торгових переговорів з Китаєм вимогу про припинення Пекіном передбачуваних спроб кібершпіонажу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Financial Times.
За даними джерел газети, таке рішення він прийняв для того, щоб покласти край тривалому спору навколо торгових мит.
Таким чином американський президент пом'якшив початкову позицію своєї адміністрації про "кібервторгнення Китаю в комерційні мережі США".
За словами джерел FT, натомість Вашингтон, швидше за все, прийме від Пекіна пом'якшений варіант договору як альтернативу.
З переговорів виключаються багато питань, оскільки Трамп хоче укласти угоду, як заявили джерела видання.
Нагадаємо, торговий представник США Роберт Лайтхайзер і міністр фінансів країни Стівен Мнучін відправляться в Пекін для торгових переговорів, що починаються 30 квітня.