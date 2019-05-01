Трамп пошел на уступки Китаю в торговых переговорах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп исключил из повестки торговых переговоров с Китаем требование о прекращении Пекином предполагаемых попыток кибершпионажа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Financial Times.
По данным источников газеты, такое решение он принял для того, чтобы положить конец затянувшемуся спору вокруг торговых пошлин.
Таким образом американский президент смягчил изначальную позицию своей администрации о "проводимых и спонсируемых правительством Китая кибервторжениях в коммерческие сети США".
По словам источников FT, вместо этого Вашингтон, скорее всего, примет от Пекина смягченный вариант договора в качестве альтернативы.
Из переговоров исключаются многие вопросы, поскольку Трамп хочет заключить сделку, как заявили источники издания.
Напомним, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов страны Стивен Мнучин отправятся в Пекин для торговых переговоров, начинающиеся 30 апреля.