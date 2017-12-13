Трамп підписав закон про заборону ПО Kaspersky Lab
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав закон, який забороняє використання програмного забезпечення компанії Kaspersky Lab в урядових структурах США, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Президент Дональд Трамп підписав у вівторок законопроект, який забороняє використовувати Kaspersky Lab в уряді США”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що раніше заборона була схвалена Сенатом і Палатою представників Конгресу США.
За інформацією видання, причиною такого рішення стали побоювання, що програмні продукти російського виробництва використовувалися спецслужбами РФ для шпигунства.
Як повідомляв УНН, британським відомствам наказали не послуговуватися російськими антивірусами.