Трамп подписал закон о запрете ПО Kaspersky Lab
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование программного обеспечения компании Kaspersky Lab в правительственных структурах США, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Президент Дональд Трамп подписал во вторник законопроект, запрещающий использовать Kaspersky Lab в правительстве США”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что ранее запрет был одобрен Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.
По информации издания, причиной такого решения стали опасения, что программные продукты российского производства использовались спецслужбами РФ для шпионажа.
Как сообщал УНН, британским ведомствам приказано не пользоваться российскими антивирусами.