Трамп підписав директиву про відновлення польотів американців на Місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав у понеділок розпорядження про фактичне відновлення згорнутої його попередником Бараком Обамою місячної програми, передає УНН з посиланням на сайт NASA.
Даною постановою NASA має очолити інноваційну і стійку програму досліджень з комерційними та міжнародними партнерами, щоб забезпечити людську експансію через Сонячну систему і повернути на Землю нові знання і можливості.
“Директива, яку я підписую сьогодні, змінює фокус американської космічної програми ... означає важливий крок до повернення американських астронавтів на Місяць вперше з 1972 року для довготривалих досліджень”, — заявив Трамп на церемонії підписання першої космічної директиви у Білому домі.
На цеременії підписання до Білого дому було доставлено камінь з поверхні супутника Землі в якості нагадування про американські успіхи. Даний зразок був узятий місією “Аполлона-17” — під час шостої і останньої висадки людей на Місяць, яка відбулася 11 грудня 1972 року. Астронавти провели на поверхні Місяця близько трьох діб, з яких 22 години — поза кораблем.
Нагадаємо, у США помер колишній астронавт NASA Річард Гордон, один з 24 осіб, що літали до Місяця.