Трамп подписал директиву о возобновлении полетов американцев на Луну

Данным постановлением NASA должно возглавить инновационную и устойчивую программу исследований с коммерческими и международными партнерами, чтобы обеспечить человеческую экспансию через Солнечную систему и вернуть на Землю новые знания и возможности.

“Директива, которую я подписываю сегодня, меняет фокус американской космической программы... означает важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований”, — заявил Трамп на церемонии подписания первой космической директивы в Белом доме.

На церемении подписания в Белый дом был доставлен камень с поверхности спутника Земли в качестве напоминания об американских успехах. Данный образец был взят миссией “Аполлона-17” — во время шестой и последней высадки людей на Луну, которая состоялась 11 декабря 1972. Астронавты провели на поверхности Луны около трех суток, из которых 22 часов — вне корабля.

Напомним, В США умер бывший астронавт NASA Ричард Гордон, один из 24 человек, летавших к Луне.