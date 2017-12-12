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Трамп подписал директиву о возобновлении полетов американцев на Луну

Трамп подписал директиву о возобновлении полетов американцев на Луну

Киев  •  УНН

 • 11261 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник распоряжение о фактическом восстановления свернутой его предшественником Бараком Обамой лунной программы, передает УНН со ссылкой на сайт NASA.

Данным постановлением NASA должно возглавить инновационную и устойчивую программу исследований с коммерческими и международными партнерами, чтобы обеспечить человеческую экспансию через Солнечную систему и вернуть на Землю новые знания и возможности.

“Директива, которую я подписываю сегодня, меняет фокус американской космической программы... означает важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований”, — заявил Трамп на церемонии подписания первой космической директивы в Белом доме.

На церемении подписания в Белый дом был доставлен камень с поверхности спутника Земли в качестве напоминания об американских успехах. Данный образец был взят миссией “Аполлона-17” — во время шестой и последней  высадки людей на Луну, которая состоялась 11 декабря 1972. Астронавты провели на поверхности Луны около трех суток, из которых 22 часов — вне корабля.

Напомним, В США умер бывший астронавт NASA Ричард Гордон, один из 24 человек, летавших к Луне.

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