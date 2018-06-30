Трамп підняв зарплату кільком ключовим співробітникам свого апарату
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп підвищив заробітну плату кільком ключовим співробітникам свого апарату. Про це свідчать офіційні дані, які містяться в щорічному звіті Білого дому, переданому в п’ятницю на розгляд Конгресу США, інформує УНН.
Як випливає з цього документа, оприлюдненого Білим домом, найвищий рівень оплати праці радників американського лідера становить зараз 179,7 тисяч доларів в рік. В цілому таку зарплату отримують в даний час 23 співробітника апарату Білого дому. У їх число входить і помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон. Однак в цілому він втратив в доходах, повернувшись з приватного сектора на держслужбу.
Всього ж у виконавчому апараті глави адміністрації США, відповідно до звіту, налічується зараз 374 людини. Це на три менше, ніж роком раніше, і майже на 100 менше, ніж у попередника Трампа — Барака Обами — в кінці його президентства (2016 рік). Проте верхня планка зарплат в порівнянні з 2017 роком не змінилася.
У число тих, кому підвищили платню, увійшли, зокрема, голова Національної ради з торгівлі при президенті Пітер Наварро, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс і її перший заступник Радж Шах, офіційний представник першої леді США Стефані Грішем. Наварро і Сандерс тепер отримують, як і Болтон, по 179,7 тис. доларів на рік (проти колишніх 165 тис. доларів), Шах — 165 тис. (Проти 155 тис.), Грішем — 155 тис. (Проти 115 тис. ).
Серед тих, кому в офіційному оточенні президента США видають найвищу зарплату, виявилися також начальник апарату співробітників Білого дому Джон Келлі, старший радник Трампа Келліенн Конуей, юрисконсульт Дональд Макгалі, керівник Національної економічної ради Лоуренс Кадлоу і деякі інші.
Як повідомляв УНН, Трамп пообіцяв захистити журналістів у США після атаки на Capital Gazette.