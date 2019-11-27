Трамп опублікував фото в образі Роккі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп похвалився "шикарною формою", опублікувавши у себе в Twitter фото, на якому до тіла Сильвестера Сталлоне в образі Роккі прифотошоплена голова президента США, повідомляє УНН.
Так, на фото Трамп стоїть на рингу у боксерських рукавичках і коротких шортах. Погляд його серйозний і рішучий.
Відзначимо, що нове фото в Twitter Трампа - це постер з художнього фільму Сильвестра Сталлоне "Роккі 3", що вийшов в прокат в 1982 році.
Цікаво, що Трамп, який не скупиться на слова, на цей раз вирішив не підписувати свою публікацію.
Раніше Президент США Дональд Трамп визнав, що його волосся вже не таке хороше, однак, на його думку, воно краще, ніж у більшості його друзів, які з ним одного віку.
27 листопада 2019 р