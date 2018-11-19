Трамп не збирається змінювати конституцію під себе
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп відкинув будь-які припущення про те, що він спробує змінити конституцію Сполучених Штатів, щоб дати собі можливість балотуватися на третій термін. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Hill.
"Ні. Цього просто не станеться", - зазначив Трамп у телеінтерв'ю напередодні, відповідаючи на питання, чи може він уявити ситуацію під час другого терміну, коли він міг би спробувати внести поправки в конституцію, щоб залишитися на третій термін.
"Я думаю, що восьмирічний термін - це добре, а не погано", - додав він.
Конгрес США у 1947 році ухвалив 22-ту поправку, яка обмежує обрання президента двома термінами повноважень.
72-річний Трамп уже подав документи і вказав, що він планує балотуватися на другий термін у 2020 році.
Він у минулому жартував про рішення Китаю скасувати граничні терміни, але серйозно не обговорював питання про аналогічні зміни у конституції США.
Нагадаємо, у вересні перший заступник міністра юстиції і генпрокурора США Рід Розенштейн у конфіденційному порядку висловлював ідею відсторонення глави держави від влади за професійну непридатність на підставі 25-ї поправки в конституцію США.