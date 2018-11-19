Трамп не збирається змінювати конституцію під себе

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп відкинув будь-які припущення про те, що він спробує змінити конституцію Сполучених Штатів, щоб дати собі можливість балотуватися на третій термін. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Hill.