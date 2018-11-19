Трамп не намерен менять конституцию под себя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп отверг любые предположения о том, что он попытается изменить конституцию Соединенных Штатов, чтобы дать себе возможность баллотироваться на третий срок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Hill.
"Нет. Этого просто не произойдет", - отметил Трамп в телеинтервью накануне, отвечая на вопрос, может ли он представить ситуацию во время второго срока, когда он мог бы попытаться внести поправки в конституцию, чтобы остаться на третий срок.
"Я думаю, что восьмилетний срок - это хорошо, а не плохо", - добавил он.
Конгресс США в 1947 году принял 22-ю поправку, которая ограничивает избрание президента двумя сроками полномочий.
72-летний Трамп уже подал документы и указал, что он планирует баллотироваться на второй срок в 2020 году.
Он в прошлом шутил о решении Китая отменить предельные сроки, но серьезно не обсуждал вопрос об аналогичных изменениях в конституции США.
Напомним, в сентябре первый заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род Розенштейн в конфиденциальном порядке высказывал идею отстранения главы государства от власти за профессиональную непригодность на основании 25-й поправки в конституцию США.