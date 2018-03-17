Трамп назвав звільнення "другої людини" в ФБР "прекрасним днем" для демократії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп назвав “великим днем для демократії” звільнення заступника директора ФБР Ендрю Маккейба. Про це повідомляє УНН з посиланням на мікроблог американського лідера у Twitter.
“Ендрю Маккейб звільнений, прекрасний день для важко трудящих чоловіків і жінок у ФБР — прекрасний день для Демократії. Лицемірний (колишній глава ФБР) Джеймс Комі був його начальником і через нього Маккейб виглядав як хлопчик з хору. Він знав все про брехню і корупцію на верхніх рівнях ФБР”, — написав Трамп.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Адвокати Трампа хочуть обмежити в часі і тематиці розслідування Мюллера
Нагадаємо, міністр юстиції, генеральний прокурор США Джефф Сешнс вирішив звільнити заступника директора ФБР Ендрю Маккейб, який брав активну участь в розслідуваннях, які стосувалися президентських виборів 2016 року. У свою чергу Маккейб негайно заявив, що його звільнення і постійний тиск з боку американського лідера Дональда Трампа були спрямовані на підрив розслідування спецпрокурора, в якому 45-й президент США є потенційним свідком.