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Трамп назвав звільнення "другої людини" в ФБР "прекрасним днем" для демократії

Трамп назвав звільнення "другої людини" в ФБР "прекрасним днем" для демократії

Київ • УНН

 • 11628 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп назвав “великим днем ​​для демократії” звільнення заступника директора ФБР Ендрю Маккейба. Про це повідомляє УНН з посиланням на мікроблог американського лідера у Twitter.

“Ендрю Маккейб звільнений, прекрасний день для важко трудящих чоловіків і жінок у ФБР — прекрасний день для Демократії. Лицемірний (колишній глава ФБР) Джеймс Комі був його начальником і через нього Маккейб виглядав як хлопчик з хору. Він знав все про брехню і корупцію на верхніх рівнях ФБР”, — написав Трамп.

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Нагадаємо, міністр юстиції, генеральний прокурор США Джефф Сешнс вирішив звільнити заступника директора ФБР Ендрю Маккейб, який брав активну участь в розслідуваннях, які стосувалися президентських виборів 2016 року. У свою чергу Маккейб негайно заявив, що його звільнення і постійний тиск з боку американського лідера Дональда Трампа були спрямовані на підрив розслідування спецпрокурора, в якому 45-й президент США є потенційним свідком.

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