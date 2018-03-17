Трамп назвал увольнение "второго человека" в ФБР "прекрасным днем" для демократии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал “великим днем для демократии” освобождение заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог американского лидера в Twitter.
“Эндрю Маккейб освобожден, прекрасный день для тяжело трудящихся мужчин и женщин в ФБР — прекрасный день для демократии. Лицемерный (бывший глава ФБР) Джеймс Коми был его начальником и через него Маккейб выглядел как мальчик из хора. Он знал все о лжи и коррупции на верхних уровнях ФБР”, — написал Трамп.
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Напомним, министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс решил освободить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейб, который принимал активное участие в расследованиях, касающихся президентских выборов 2016 года. В свою очередь Маккейб немедленно заявил, что его увольнение и постоянное давление со стороны американского лидера Дональда Трампа были направлены на подрыв расследования спецпрокурора, в котором 45-й президент США является потенциальным свидетелем.