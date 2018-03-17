Трамп назвал увольнение "второго человека" в ФБР "прекрасным днем" для демократии

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 24300 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 39211 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 44202 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 93205 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 86946 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103117 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110094 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116921 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133513 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп назвал увольнение "второго человека" в ФБР "прекрасным днем" для демократии

Трамп назвал увольнение "второго человека" в ФБР "прекрасным днем" для демократии

Киев  •  УНН

 • 11627 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал “великим днем ​​для демократии” освобождение заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог американского лидера в Twitter.

“Эндрю Маккейб освобожден, прекрасный день для тяжело трудящихся мужчин и женщин в ФБР — прекрасный день для демократии. Лицемерный (бывший глава ФБР) Джеймс Коми был его начальником и через него Маккейб выглядел как мальчик из хора. Он знал все о лжи и коррупции на верхних уровнях ФБР”, — написал Трамп.

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Напомним, министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс решил освободить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейб, который принимал активное участие в расследованиях, касающихся президентских выборов 2016 года. В свою очередь Маккейб немедленно заявил, что его увольнение и постоянное давление со стороны американского лидера Дональда Трампа были направлены на подрыв расследования спецпрокурора, в котором 45-й президент США является потенциальным свидетелем.

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