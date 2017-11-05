Трамп наголосив на бажанні зустрітися з Президентом РФ

"Я вважаю очікуваним, що ми зустрінемося з Володимиром Путіним. США хоче допомогти Президенту РФ у ситуації з Північною Кореєю. Також ми плануємо зустрітися з багатьма іншими лідерами", - сказав Дональд Трамп.

Зустріч, яка скоріш за все відбудеться в кулуарах саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва у В'єтнамі, стане другою для Трампа і Путіна.

Зазначається, що перемовини між президентами викликані у тому числі тим, що за даними міністерства юстиції США російські хакери мали відношення до президентських виборів у 2016 році, на яких виграв Дональд Трамп.

Нагадаємо, напередні прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "з великою часткою впевненості можна припустити, що лідери Росії і США обговорять ситуацію навколо КНДР під час зустрічі, якщо вона буде узгоджена"

Як повідомляв УНН, третього листопада Президент США Дональд Трамп вже заявляв про ймовірність зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у В'єтнамі на саміті АТЕС.