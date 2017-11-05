Трамп заявил о желании встретиться с Президентом РФ

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59687 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127685 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106988 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109560 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107820 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100743 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105551 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102628 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Трамп заявил о желании встретиться с Президентом РФ

Трамп заявил о желании встретиться с Президентом РФ

Киев  •  УНН

 • 11572 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Во время деловой поездки в Токио Президент США Дональд Трамп заявил о своем желании встретиться с Президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в отношении Северной Кореи, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"Я считаю ожидаемым, что мы встретимся с Владимиром Путиным. США хочет помочь Президенту РФ в ситуации с Северной Кореей. Также мы планируем встретиться со многими другими лидерами", - сказал Дональд Трамп.

Встреча, скорее всего состоится в кулуарах саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме, станет второй для Трампа и Путина.

Отмечается, что переговоры между президентами вызванные в том числе тем, что по данным министерства юстиции США российские хакеры имели отношение к президентским выборам в 2016 году, на которых выиграл Дональд Трамп.

Напомним, на передние пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "с большой долей уверенности можно предположить, что лидеры России и США обсудят ситуацию вокруг КНДР во время встречи, если она будет согласована"

Как сообщал УНН, третьего ноября Президент США Д ональд Трамп уже заявлял о возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во Вьетнаме на саммите АТЭС.

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