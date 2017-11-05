Трамп заявил о желании встретиться с Президентом РФ

"Я считаю ожидаемым, что мы встретимся с Владимиром Путиным. США хочет помочь Президенту РФ в ситуации с Северной Кореей. Также мы планируем встретиться со многими другими лидерами", - сказал Дональд Трамп.

Встреча, скорее всего состоится в кулуарах саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме, станет второй для Трампа и Путина.

Отмечается, что переговоры между президентами вызванные в том числе тем, что по данным министерства юстиции США российские хакеры имели отношение к президентским выборам в 2016 году, на которых выиграл Дональд Трамп.

Напомним, на передние пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "с большой долей уверенности можно предположить, что лидеры России и США обсудят ситуацию вокруг КНДР во время встречи, если она будет согласована"

Как сообщал УНН, третьего ноября Президент США Д ональд Трамп уже заявлял о возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во Вьетнаме на саммите АТЭС.