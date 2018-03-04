Трамп і Мей вважають РФ відповідальною за гуманітарну катастрофу в Сирії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. В ході телефонних переговорів прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей і президент США Дональд Трамп назвали сирійський режим і Росію відповідальними за страждання мирних жителів Східної Гути. Про це повідомляє УНН з посиланням на канцелярію британського прем'єра.

“Вони обговорили жахливу гуманітарну ситуацію в Східній Гуті. Вони погодилися з тим, що це гуманітарна катастрофа і головна відповідальність за несамовиті людські страждання лежить на сирійському режимі і Росії, основній прибічниці режиму”, — зазначено у заяві.

Лідери двох країн домовилися, що Російська Федерація і інші, хто має вплив на сирійський режим, повинні діяти зараз, щоб припинити його кампанію жорстокості і захистити мирних жителів.

Як повідомляв УНН, понад 630 цивільних осіб були вбиті за час з початку наступу сирійських сил у районі Східної Гути 18 лютого.

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