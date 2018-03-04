Трамп и Мэй считают РФ ответственной за гуманитарную катастрофу в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В ходе телефонных переговоров премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп назвали сирийский режим и Россию ответственными за страдания мирных жителей Восточной Гуты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канцелярию британского премьера.
“Они обсудили ужасную гуманитарную ситуацию в Восточной Гуте. Они согласились с тем, что это гуманитарная катастрофа и главная ответственность за неистовые человеческие страдания лежит на сирийском режиме и России, основной сторонницы режима”, — говорится в заявлении.
Лидеры двух стран договорились, что Российская Федерация и другие, кто имеет влияние на сирийский режим, должны действовать сейчас, чтобы прекратить его кампанию жестокости и защитить мирных жителей.
Как сообщал УНН, более 630 гражданских лиц были убиты за время с начала наступления сирийских сил в районе Восточной Гуты 18 февраля.