Д.Трамп і А.Меркель по телефону обговорили ситуацію в Україні

Про це агентство повідомило з посиланням на Білий дім.

“Лідери країн домовилися про продовження співпраці у цих питаннях і їх подальшої координації”, — йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що сторони говорили про ситуацію в Афганістані.