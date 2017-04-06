Д.Трамп і А.Меркель по телефону обговорили ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель по телефону обговорили ситуацію в зоні конфлікту на Сході України, передає УНН з посиланням на Reuters.
Про це агентство повідомило з посиланням на Білий дім.
“Лідери країн домовилися про продовження співпраці у цих питаннях і їх подальшої координації”, — йдеться в повідомленні.
Також у повідомленні зазначено, що сторони говорили про ситуацію в Афганістані.