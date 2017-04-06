Д.Трамп и А.Меркель по телефону обсудили ситуацию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили ситуацию в зоне конфликта на Востоке Украины, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Об этом агентство сообщило со ссылкой на Белый дом.
“Лидеры стран договорились о продолжении сотрудничества в этих вопросах и их дальнейшей координации”, — говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечено, что стороны говорили о ситуации в Афганистане.