Д.Трамп и А.Меркель по телефону обсудили ситуацию в Украине

Об этом агентство сообщило со ссылкой на Белый дом.

“Лидеры стран договорились о продолжении сотрудничества в этих вопросах и их дальнейшей координации”, — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что стороны говорили о ситуации в Афганистане.