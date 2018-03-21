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Трамп і Макрон про отруєння шпигуна: США та ЄС мають об'єднатись проти РФ

Київ • УНН

 • 6929 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп провів розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у середу з приводу того, як Сполучені Штати та Європа можуть об'єднатись та вжити заходи щодо боротьби з Росією у справі про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля. Таку інформацію повідомили виданню Reuters у Білому Домі, передає УНН.

"Президенти знову підтвердили свою солідарність зі Сполученим Королівством після того, як Росія застосувала хімічну зброю проти громадян на британській землі і погодилася з необхідністю вжити заходів для того, щоб залучити Росію до відповідальності", - йдеться в заяві Білого Дому.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

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