Трамп и Макрон об отравлении шпиона: США и ЕС должны объединиться против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп провел беседу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в среду по поводу того, как Соединенные Штаты и Европа могут объединиться и принять меры по борьбе с Россией по делу об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля. Такую информацию сообщили изданию Reuters в Белом Доме, передает УНН.
"Президенты подтвердили свою солидарность с Соединенным Королевством после того, как Россия применила химическое оружие против граждан на британской земле и согласилась с необходимостью принять меры для того, чтобы привлечь Россию к ответственности", - говорится в заявлении Белого Дома.
Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.