Трамп і Макрон обговорили торгівлю і безпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп і французький лідер Емманюель Макрон обговорили торгівлю і безпеку в ході телефонної розмови. Про це Трамп написав у себе в Twitter, передає УНН.
“Провів дуже хороші переговори по телефону з Емманюелем Макроном, президентом Франції. Обговорили різні теми, в тому числі безпеку і торгівлю”, — повідомив він.
У своєму повідомленні він також зазначив, що ввечері зустрінеться з Тімом Куком, генеральним директором компанії Apple.
Як повідомляв УНН, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон прийняв прем’єр-міністра Великої Британії Терезу Мей у форті Брегансон — літній резиденції французьких президентів на березі Середземного моря. Кадри неформальної зустрічі передав телеканал BFM.