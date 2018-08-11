Трамп и Макрон обсудили торговлю и безопасность

“Провел очень хорошие переговоры по телефону с Эмманюэлем Макроном, президентом Франции. Обсудили различные темы, в том числе безопасность и торговлю”, — сообщил он.

В своем сообщении он также отметил, что вечером встретится с Тимом Куком, генеральным директором компании Apple.

Как сообщал УНН, недавно президент Франции Эмманюэль Макрон принял премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в форте Брегансон — летней резиденции французских президентов на берегу Средиземного моря. Кадры неформальной встречи передал телеканал BFM.