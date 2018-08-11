Трамп и Макрон обсудили торговлю и безопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили торговлю и безопасность в ходе телефонного разговора. Об этом Трамп написал у себя в Twitter, передает УНН.
“Провел очень хорошие переговоры по телефону с Эмманюэлем Макроном, президентом Франции. Обсудили различные темы, в том числе безопасность и торговлю”, — сообщил он.
В своем сообщении он также отметил, что вечером встретится с Тимом Куком, генеральным директором компании Apple.
Как сообщал УНН, недавно президент Франции Эмманюэль Макрон принял премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в форте Брегансон — летней резиденции французских президентов на берегу Средиземного моря. Кадры неформальной встречи передал телеканал BFM.