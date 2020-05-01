Трамп: дані розвідки вказують, що коронавірус з’явився в китайській лабораторії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що бачив дані розвідки, які вказують, що коронавірус з’явився в лабораторії міста Ухань у Китаї. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
“Президент США Дональд Трамп заявляє, що бачив звіти розвідки, які вказують на те, що новий коронавірус з’явився в лабораторії в китайському місті Ухань”, — йдеться у повідомленні.
За його словами, існує також багато теорій, які дають зрозуміти, що висновки розвідки неоднозначні.
Коли Трампа запитали, чи вимагатиме він провести міжнародну інспекцію в Інституті вірусології Ухань, він сказав: “Я думаю, на даний момент Китай намагається бути відносно прозорим з нами”.
Трамп додав, що Китай або не зміг зупинити коронавірус, або дозволив йому поширитися.
Нагадаємо, Китай не запросив Всесвітню організацію охорони здоров’я приєднатися до національного розслідування щодо походження коронавірусної інфекції.