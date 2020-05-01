Трамп: данные разведки указывают, что коронавирус появился в китайской лаборатории

"Президент США Дональд Трамп заявляет, что видел отчеты разведки, которые указывают на то, что новый коронавирус появился в лаборатории в китайском городе Ухань", - говорится в сообщении.

По его словам, существует также много теорий, которые дают понять, что выводы разведки неоднозначны.

Когда Трампа спросили, потребует ли он провести международную инспекцию в Институте вирусологии Уханя, он сказал: "Я думаю, сейчас Китай пытается быть относительно прозрачным с нами".

Трамп добавил, что Китай или не смог остановить коронавирус, или позволил ему распространиться.

Напомним, Китай не пригласил Всемирную организацию здравоохранения присоединиться к национальному расследованию происхождения коронавирусной инфекции.



