Трамп: данные разведки указывают, что коронавирус появился в китайской лаборатории
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что видел разведданные, которые указывают, что коронавирус появился в лаборатории города Ухань в Китае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Президент США Дональд Трамп заявляет, что видел отчеты разведки, которые указывают на то, что новый коронавирус появился в лаборатории в китайском городе Ухань", - говорится в сообщении.
По его словам, существует также много теорий, которые дают понять, что выводы разведки неоднозначны.
Когда Трампа спросили, потребует ли он провести международную инспекцию в Институте вирусологии Уханя, он сказал: "Я думаю, сейчас Китай пытается быть относительно прозрачным с нами".
Трамп добавил, что Китай или не смог остановить коронавирус, или позволил ему распространиться.
Напомним, Китай не пригласил Всемирную организацию здравоохранения присоединиться к национальному расследованию происхождения коронавирусной инфекции.