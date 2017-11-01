Трамп через теракт у Нью-Йорку виступив за припинення лотереї грін-карт
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп запропонував припинити програму видачі грін-карт шляхом візової лотереї, передає УНН з посиланням на Twitter.
"Терорист приїхав до нашої країни через так звану "Диверсифікаційну програму візової лотереї(Diversity VISA)", творіння Чака Шумера. Ми боремося за імміграцію, засновану на заслугах, досить системи лотереї Демократів. Ми повинні стати суворішими (та розумнішими)", - написав на своїй сторінці Трамп.
Заява Президента пролунала після появи інформації, що виконавець теракту на Манхеттені приїхав в США з допомогою лотереї грін-карт, запропонованої сенатором від Демократичної партії Чаком Шумером.
Як повідомляв УНН, 1 листопада Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що розпорядився ще більше посилити програму відбору біженців, яким дозволяють в'їзд в США.
Нагадаємо, чоловік, який в’їхав на машині в натовп людей і опісля відкрив стрілянину в Нью-Йорку, виявився громадянином Узбекистану.
31 жовтня він у центрі Нью-Йорка наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину, в результаті чого загинули 8 людей і більше 10 отримали поранення.