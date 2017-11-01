Трамп из-за теракта в Нью-Йорке выступил за прекращение лотереи грин-карт

"Террорист приехал в нашу страну из-за так называемой "диверсификационной программы визовой лотереи (Diversity VISA)", творения Чака Шумера. Мы боремся за иммиграцию, основанную на заслугах, достаточно системы лотереи демократов. Мы должны стать более строгими (и умными)", - написал на своей странице Трамп.

Заявление Президента прозвучало после появления информации, что исполнитель теракта на Манхэттене приехал в США с помощью лотереи грин-карт, предложенной сенатором от Демократической партии Чаком Шумером.

Как сообщал УНН, 1 ноября Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что распорядился еще больше усилить программу отбора беженцев, которым позволяют въезд в США.

Напомним, человек, который въехал на машине в толпу людей и спустя открыл стрельбу в Нью-Йорке, оказался гражданином Узбекистана.

31 октября он в центре Нью-Йорка наехал на велосипедистов и открыл стрельбу, в результате чего погибли 8 человек и более 10 получили ранения.