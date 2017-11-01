Трамп из-за теракта в Нью-Йорке выступил за прекращение лотереи грин-карт

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59599 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127598 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106957 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109529 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107800 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100729 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105540 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102621 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Трамп из-за теракта в Нью-Йорке выступил за прекращение лотереи грин-карт

Трамп из-за теракта в Нью-Йорке выступил за прекращение лотереи грин-карт

Киев  •  УНН

 • 8691 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп предложил прекратить программу выдачи грин-карт путем визовой лотереи, передает УНН со ссылкой на Twitter.

"Террорист приехал в нашу страну из-за так называемой "диверсификационной программы визовой лотереи (Diversity VISA)", творения Чака Шумера. Мы боремся за иммиграцию, основанную на заслугах, достаточно системы лотереи демократов. Мы должны стать более строгими (и умными)", - написал на своей странице Трамп.

Заявление Президента прозвучало после появления информации, что исполнитель теракта на Манхэттене приехал в США с помощью лотереи грин-карт, предложенной сенатором от Демократической партии Чаком Шумером.

Как сообщал УНН, 1 ноября Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что распорядился еще больше усилить программу отбора беженцев, которым позволяют въезд в США.

Напомним, человек, который въехал на машине в толпу людей и спустя открыл стрельбу в Нью-Йорке, оказался гражданином Узбекистана.

31 октября он в центре Нью-Йорка наехал на велосипедистов и открыл стрельбу, в результате чего погибли 8 человек и более 10 получили ранения.

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