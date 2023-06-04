Трагічна хвиля: четверо дітей потонули, чоловік зник безвісти на риболовлі у Квебеку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Рибалка закінчилася трагедією, коли у селі на північному сході Квебеку загинули четверо дітей, інформує УНН посилаючись на АР.
Влада заявила, що вона все ще шукає зниклого чоловіка у віці 30 років, який був членом рибальської групи і залишається зниклим безвісти.
Тіла чотирьох дітей — усі неповнолітні віком від 10 років — були знайдені непритомними на березі річки через кілька годин після того, як влада отримала екстрений виклик про групу, яку забрала припливом недалеко від Портнеф-сюр-Мер, приблизно за 550 кілометрів на північний схід від Монреалю.
Вони були серед групи з 11 людей, які ловили мойву біля берега, коли приплив застав їх зненацька.
У пошуках зниклого дорослого брали участь водолази поліції провінції Квебек та військовослужбовці канадських збройних сил.
Дзвінок до служби екстреної допомоги надійшов близько 2 години ночі, і поліція повідомила, що шістьох людей було врятовано з води.
Тіла чотирьох дітей були доставлені до найближчої поліклініки, де лікар констатував їхню смерть.
Для з'ясування обставин події було направлено слідчі органи та бригади криміналістів.