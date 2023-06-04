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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 17954 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Трагическая волна: четверо детей утонули, мужчина пропал без вести на рыбалке в Квебеке

Киев • УНН

 • 440256 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Рыбалка закончилась трагедией, когда в селе на северо-востоке Квебека погибли четверо детей, информирует УНН ссылаясь на АР.

Трагическая волна: четверо детей утонули, мужчина пропал без вести на рыбалке в Квебеке

Власти заявили, что они все еще ищут пропавшего мужчину в возрасте 30 лет, который был членом рыболовной группы и остается пропавшим без вести.

Тела четырех детей — все несовершеннолетние в возрасте от 10 лет — были найдены без сознания на берегу реки через несколько часов после того, как власти получили экстренный вызов о группе, которую унесло приливом недалеко от Портнеф-сюр-Мер, примерно в 550 километрах к северо-востоку от Монреаля.

Они были среди группы из 11 человек, которые ловили мойву у берега, когда прилив застал их врасплох.

В поисках пропавшего взрослого участвовали водолазы полиции провинции Квебек и военнослужащие канадских вооруженных сил.

Звонок в службу экстренной помощи поступил около 2 часов ночи, и полиция сообщила, что шесть человек были спасены из воды.

Тела четырех детей были доставлены в ближайшую поликлинику, где врач констатировал их смерть.

Для выяснения обстоятельств происшествия были направлены следственные органы и бригады криминалистов.

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