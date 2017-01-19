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Традиційні сільськогосподарські ярмарки відбудуться 21-22 січня у Києві

Традиційні сільськогосподарські ярмарки відбудуться 21-22 січня у Києві

Київ • УНН

 • 9904 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У Києві 21-22 січня відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.

Так, 21 січня, субота, ярмарки відбудуться у:

• Голосіївському районі на вул. Паньківській, вул. Голосіївській, 4-10;
• Дарницькому районі на вул. Ревуцького;
• Деснянському районі на вул. Милославській (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського), вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);
• Дніпровському районі на вул. В. Нестайка (поряд поштамту “Лівобережний”);
• Оболонському районі на просп. Оболонський, 21-43;
• Печерському районі на вул. К. Білокур;
• Подільському районі на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
• Святошинському районі на вул. Булгакова, 10-13/1, вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
• Солом’янському районі на вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
• Шевченківському районі на вул. В. Василевської, 1-17.

У неділю, 22 січня, ярмарки відбудуться у:

• Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
• Печерському районі на вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
• Святошинському районі на б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинній, 81-91;
• Солом’янському районі на вул. Ф. Ернста, 14-А;
• Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.

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