Традиційні сільськогосподарські ярмарки відбудуться 21-22 січня у Києві

Так, 21 січня, субота, ярмарки відбудуться у:

• Голосіївському районі на вул. Паньківській, вул. Голосіївській, 4-10;

• Дарницькому районі на вул. Ревуцького;

• Деснянському районі на вул. Милославській (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського), вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);

• Дніпровському районі на вул. В. Нестайка (поряд поштамту “Лівобережний”);

• Оболонському районі на просп. Оболонський, 21-43;

• Печерському районі на вул. К. Білокур;

• Подільському районі на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

• Святошинському районі на вул. Булгакова, 10-13/1, вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;

• Солом’янському районі на вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);

• Шевченківському районі на вул. В. Василевської, 1-17.

У неділю, 22 січня, ярмарки відбудуться у:

• Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);

• Печерському районі на вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

• Святошинському районі на б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинній, 81-91;

• Солом’янському районі на вул. Ф. Ернста, 14-А;

• Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.