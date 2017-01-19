Традиционные сельскохозяйственные ярмарки состоятся 21-22 января в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Киеве 21-22 января состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, 21 января, в субботу, ярмарки состоятся в:
• Голосеевском районе на ул. Паньковской, ул. Голосеевской, 4-10;
• Дарницком районе на ул. Ревуцкого;
• Деснянском районе на ул. Милославской (в пределах ул. Закревского и просп. Маяковского), ул. Сабурова (в пределах ул. О.Бальзака и просп. Маяковского)
• Днепровском районе на ул. В.Нестайко (возле почтамта "Левобережный")
• Оболонском районе на просп. Оболонский, 21-43;
• Печерском районе на ул. К.Билокур;
• Подольском районе на просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
• Святошинском районе на ул. Булгакова, 10-13/1, ул. Академика Киприанова, 2-28;
• Соломенском районе на ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Донца и Героев Севастополя, 35-А);
• Шевченковском районе на ул. Василевской, 1-17.
В воскресенье, 22 января, ярмарки состоятся в:
• Голосеевском районе на ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
• Печерском районе на ул. И.Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
• Святошинском районе б-р Академика Вернадского, 79, ул. Верховинной, 81-91;
• Соломенском районе на ул. Ф.Эрнста, 14-А;
• Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-38.