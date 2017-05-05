Традиційні сільськогосподарські ярмарки пройдуть у столиці 6-7 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. 6 та 7 травня в усіх районах Києва відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких продаватимуть всі групи товарів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"Цими вихідними, 6 та 7 травня, за сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій, враховуючи звернення містян і з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції в столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів", - йдеться у повідомленні.
Так, ярмарки відбудуться:
6 травня (субота) у:
•Голосіївському районі на вул. Паньківській, вул. Голосіївській, 4-10;
•Дарницькому районі на вул. Ревуцького;
•Деснянському районі на вул. О. Сабурова (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. В. Маяковського);
•Дніпровському районі на б-р Бучми, 2-10;
•Оболонському районі на вул. Йорданській, 1-9;
•Печерському районі на вул. К. Білокур;
•Подільському районі на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
•Святошинському районі на вул. Григоровича-Барського, 7;
•Солом’янському районі на просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака);
•Шевченківському районі на вул. В. Василевської, 1-17.
7 травня (неділя) у:
•Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
•Печерському районі на вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
•Святошинському районі на б-р Академіка Вернадського, 79;
•Солом’янському районі на вул. Ф. Ернста, 14-А;
•Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.
Як повідомляв УНН 5 травня, Київ виділив з бюджету 18 млн грн на культурно-мистецькі заходи Євробачення.