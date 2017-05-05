Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в столице 6-7 мая

"В эти выходные, 6 и 7 мая, при содействии Киевской городской и районных в городе Киеве государственных администраций, учитывая обращения горожан и в целях более полного удовлетворения потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции, в столице будут проведены традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Предусмотрено продажу сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров", - говорится в сообщении.

Так, ярмарки состоятся:

6 мая (суббота) в:

• Голосеевском районе на ул. Паньковской, ул. Голосеевской, 4-10;

• Дарницком районе на ул. Ревуцкого;

• Деснянском районе на ул. Сабурова (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Маяковского)

• Днепровском районе б-р Бучмы, 2-10;

• Оболонском районе на ул. Иорданской, 1-9;

• Печерском районе на ул. К. Билокур;

• Подольском районе на ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

• Святошинском районе на ул. Григоровича-Барского, 7

• Соломенском районе на просп. Космонавта Комарова, 28 (до ул. Чумака)

• Шевченковском районе на ул. В. Василевской, 1-17.

7 мая (воскресенье) в:

• Голосеевском районе на ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);

• Печерском районе на ул. И. Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);

• Святошинском районе б-р Академика Вернадского, 79;

• Соломенском районе на ул. Ф. Эрнста, 14-А;

• Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-38.

Как сообщал УНН 5 мая, Киев выделил из бюджета 18 млн грн на культурно-художественные мероприятия Евровидения.