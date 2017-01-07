Товарів на майже 50 тис. грн виявили прикордонники на лінії зіткнення

Так, за останні два дні в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” правоохоронці зафіксували три спроби переміщення товарів понад норму. Транспортними засобами громадяни намагалися перевезти бетонні стовпчики, стабілізатори напруги та смажене насіння на загальну суму майже 50 тис. грн.

Для подальших правових дій виявлене, транспортні засоби, громадян передано компетентним органам.

Нагадаємо, протягом 2016 року військовослужбовці Національної гвардії України вилучили контрабанди на суму понад 2 млн 235 тис. грн в зоні проведення АТО.