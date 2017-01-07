Товаров почти на 50 тыс. грн обнаружили пограничники на линии соприкосновения
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 января. УНН. Пограничники Донецкого отряда продолжают мероприятия по недопущению незаконного перемещения товаров через линию соприкосновения, провоза товаров сверх нормы и выявлению запрещенных для перемещения вещей и предметов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Донецкого пограничного отряда.
Так, за последние два дня в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" правоохранители зафиксировали три попытки перемещения товаров сверх нормы. Транспортными средствами граждане пытались перевезти бетонные столбики, стабилизаторы напряжения и жареные семечки на общую сумму почти 50 тыс. грн.
Для дальнейших правовых действий обнаруженные, транспортные средства, граждан, передали компетентным органам.
Напомним, в течение 2016 года военнослужащие Национальной гвардии Украины изъяли контрабанды на сумму более 2 млн 235 тыс. грн в зоне проведения АТО.