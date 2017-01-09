Товарів на майже 20 тис. грн виявили прикордонники на лінії зіткнення

“Цього разу товари, а саме асортимент сантехнічних та інших виробів, намагалися приховати під сидіннями та за обшивкою автомобіля. Всього наші співвітчизники у такий спосіб перевозили 110 кілограмів виробів орієнтовною вартістю 20 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

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Порушників та виявлені знахідки передано представникам зведеної мобільної групи для прийняття правового рішення.