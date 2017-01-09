Товаров почти на 20 тыс. грн обнаружили пограничники на линии соприкосновения

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КИЕВ. 9 января. УНН. Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" при осмотре автомобиля, на котором семейная пара направлялась в оккупированную Горловку, пограничники Краматорского отряда совместно с фискальной службой обнаружили скрытые товары народного потребления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСПУ.

"На этот раз товары, а именно ассортимент сантехнических и других изделий, пытались скрыть под сиденьями и за обшивкой автомобиля. Всего наши соотечественники таким образом перевозили 110 килограммов изделий ориентировочной стоимостью 20 000 гривен", - говорится в сообщении.

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Нарушителей и обнаруженные находки переданы представителям сводной мобильной группы для принятия правового решения.

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