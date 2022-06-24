ТОВ "Росія 1" та "Романофф21": в Україні діє понад 20 тисяч підприємств та організацій, що мають зв'язок з рф або білоруссю

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 29101 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 74204 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 116426 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 168053 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 165924 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167727 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145943 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114794 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108026 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 304974 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
96 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88788 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 176162 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 75647 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 63858 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 33151 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 176162 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 304974 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 566962 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 511128 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 712011 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 32861 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 88788 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 118904 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141963 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155539 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

ТОВ "Росія 1" та "Романофф21": в Україні діє понад 20 тисяч підприємств та організацій, що мають зв'язок з рф або білоруссю

ТОВ "Росія 1" та "Романофф21": в Україні діє понад 20 тисяч підприємств та організацій, що мають зв'язок з рф або білоруссю

Київ • УНН

 • 326180 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Безпосередній або ж опосередкований зв’язок з рф або білоруссю в Україні має майже 21 тисяча підприємств. Про це свідчить проведений УНН аналіз даних аналітичної системи для перевірки контрагентів YouControl.

«Романофф21» - підприємство, що ремонтує авто та має за кінцевого бенефіціара громадянина росії, або Благодійна організація «Ашан з тобою», яка є учасником спільного холдингу із контрагентом, що працює під юрисдикцією рф. УНН розбирався, скільки юросіб досі мають ті чи інші зв’язки з країною-агресором та білоруссю.

Деталі

Система аналізує контрагентів за низкою показників, 5 з яких сигналізують про ті чи інші зв’язки з рф чи білоруссю.

Щонайменше одному або одразу декільком з 5 показників відповідає 20 899 юросіб (дані станом на кінець квітня 2022 року).

Понад 16 тисяч юросіб мають учасника/бенефіціара, що має зв’язок з рф, а 3602 юрособи мають такий самий зв’язок з рб. У найменуванні 919 юросіб, які діють в Україні, згадується назва країни-агресора, наприклад, в Україні працює ТОВ «Росія 1», яке, відповідно до інформації аналітичної системи YouControl, займається пасажирським наземним та вантажним транспортом. 536 компаній підпадають під особливу увагу через те, що є учасником спільного холдингу із контрагентом, що працює під юрисдикцією рф, а 265 українських компаній є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством російської федерації.

Додамо

Справи з такими контрагентами привертають увагу правоохоронних органів, провокують розслідування такої співпраці та псують репутацію через негативне сприйняття суспільством. Україна, держави-члени ЄС, США можуть запроваджувати санкції до компаній, їхніх засновників та бенефіціарів, що працюють з рф.

Понад те, партнерство з контрагентами, що несуть названі ризики, може бути розцінено як підтримка військової агресії проти України.

Детальніше про підприємства, що мають той чи інший зв’язок з рф та рб, читайте в наступних публікаціях УНН.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$85,250.60
Золото
$3,150.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,913.02