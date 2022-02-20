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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 21 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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"Тоттенхем" в додатковий час завдав поразки лідеру АПЛ

"Тоттенхем" в додатковий час завдав поразки лідеру АПЛ

Київ • УНН

 • 173607 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. В центральному матчі 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги лідер змагань "Манчестер Сіті" приймав "Тоттенхем", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

Деталі

Швидкий гол вдався гостям – це Кулусевскі забив на четвертій хвилині. Але до перерви господарів нивілювали відставання, забивав Гюндоган.

Гол Кейна на 59 хвилині дозволив лондонцям знову отримати перевагу, яка тривала аж до 2-ї компенсованої хвилини зустрічі, коли забити вдалося Марезу. Але це не було крапкою у грі – на 5-й компенсованій хвилині Кейн оформив дубль (3:2 на користь "Тоттенхема").

Зауважимо, що українець Олександр Зінченко провів усю гру на лаві запасних.

Доповнення

Це перша поразка "містян" в АПЛ за останні 16 матчів. Після програшу "Крістал Пелас" 30 жовтня команда Хосепа Гвардіоли виграла 14 поєдинків і лише одного разу зіграла внічию.

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