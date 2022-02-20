"Тоттенхем" в додатковий час завдав поразки лідеру АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. В центральному матчі 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги лідер змагань "Манчестер Сіті" приймав "Тоттенхем", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Швидкий гол вдався гостям – це Кулусевскі забив на четвертій хвилині. Але до перерви господарів нивілювали відставання, забивав Гюндоган.
Гол Кейна на 59 хвилині дозволив лондонцям знову отримати перевагу, яка тривала аж до 2-ї компенсованої хвилини зустрічі, коли забити вдалося Марезу. Але це не було крапкою у грі – на 5-й компенсованій хвилині Кейн оформив дубль (3:2 на користь "Тоттенхема").
Зауважимо, що українець Олександр Зінченко провів усю гру на лаві запасних.
Доповнення
Це перша поразка "містян" в АПЛ за останні 16 матчів. Після програшу "Крістал Пелас" 30 жовтня команда Хосепа Гвардіоли виграла 14 поєдинків і лише одного разу зіграла внічию.