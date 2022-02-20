"Тоттенхэм" в дополнительное время нанёс поражение лидеру АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В центральном матче 26-го тура Английской Премьер-лиги лидер соревнований "Манчестер Сити" принимал "Тоттенхэм", сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
Быстрый гол удался гостям - Кулусевски забил на четвертой минуте. Но до перерыва хозяев нивелировали отставание, забивал Гюндоган.
Гол Кейна на 59 минуте позволил лондонцам вновь получить преимущество, которое длилось вплоть до 2-й компенсированной минуты встречи, когда забить удалось Марезу. Но это не было точкой в игре - на 5-й компенсированной минуте Кейн оформил дубль (3:2 в пользу "Тоттенхэма").
Заметим, что украинец Александр Зинченко провел всю игру на скамейке запасных.
Дополнения
Это первое поражение "горожан" в АПЛ за последние 16 матчей. После проигрыша "Кристал Пэлас" 30 октября команда Хосепа Гвардиолы выиграла 14 поединков и лишь однажды сыграла вничью.