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15 марта, 19:03 • 97919 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127610 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115533 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109760 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100601 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96908 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84602 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Тоттенхэм" в дополнительное время нанёс поражение лидеру АПЛ

"Тоттенхэм" в дополнительное время нанёс поражение лидеру АПЛ

Киев • УНН

 • 173603 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В центральном матче 26-го тура Английской Премьер-лиги лидер соревнований "Манчестер Сити" принимал "Тоттенхэм", сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

Быстрый гол удался гостям - Кулусевски забил на четвертой минуте. Но до перерыва хозяев нивелировали отставание, забивал Гюндоган.

Гол Кейна на 59 минуте позволил лондонцам вновь получить преимущество, которое длилось вплоть до 2-й компенсированной минуты встречи, когда забить удалось Марезу. Но это не было точкой в игре - на 5-й компенсированной минуте Кейн оформил дубль (3:2 в пользу "Тоттенхэма").

Заметим, что украинец Александр Зинченко провел всю игру на скамейке запасных.

Дополнения

Это первое поражение "горожан" в АПЛ за последние 16 матчей. После проигрыша "Кристал Пэлас" 30 октября команда Хосепа Гвардиолы выиграла 14 поединков и лишь однажды сыграла вничью.

Украинские Национальные Новости

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