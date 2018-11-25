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"Тотенхем" вийшов переможцем з лондонського дербі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У центральному протистоянні 13-го туру Англійської Прем’єр-ліги у баталії двох клубів з Лондона “Тотенхем” вийшов переможцем над “Челсі”, повідомляє УНН.

Вже до середини тайму “шпори” мали два м’ячі гандикапу зусиллями Деле Аллі та Харрі Кейна. На старті другої частини баталії “Тотенхем” зробив рахунок дещо непристойним (3:0) завдяки м’ячу Сон Хин-Міна. Гол-престижу в кінці поєдинку оформив Олів’є Жиру — 3:1.

Примітно, що “Тотенхем” обігнав “Челсі” у турнірній таблиці АПЛ — 30 і 28 очок та 3 і 4 місця відповідно.

До вашої уваги результати інших матчів:

“Брайтон” — “Лестер” 1:1;

“Манчестер Юнайтед” — “Крістал Пелас” 0:0;

“Уотфорд” — “Ліверпуль” 0:3;

“Фулхем” — “Саутгемптон” 3:2;

“Евертон” — “Кардіфф” 1:0.

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