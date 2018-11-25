"Тоттенхэм" вышел победителем из лондонского дерби
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В центральном противостоянии 13-го тура Английской Премьер-лиги в баталии двух клубов из Лондона “Тоттенхэм” вышел победителем над “Челси”, сообщает УНН.
Уже к середине тайма “шпоры” имели два мяча гандикапа усилиями Деле Алле и Харри Кейна. На старте второй части баталии “Тоттенхэм” сделал счет несколько неприличным (3:0) благодаря мячу Сон Хин-Мина. Гол-престижа в конце поединка оформил Оливье Жиру — 3:1.
Примечательно, что “Тоттенхэм” обогнал “Челси” в турнирной таблице АПЛ — 30 и 28 очков и 3 и 4 места соответственно.
Вашему вниманию результаты других матчей:
“Брайтон” — “Лестер” 1:1;
“Манчестер Юнайтед” — “Кристал Пэлас” 0:0;
“Уотфорд” — “Ливерпуль” 0:3;
“Фулхэм” — “Саутгемптон” 3:2;
“Эвертон” — “Кардифф” 1:0.