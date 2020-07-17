Тотальна перевага в ударах не врятувала "Ліверпуль" від поразки у грі з "Арсеналом"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Центральне протистояння 36 туру Англійської Прем’єр-ліги завершилося домашньою перемогою “Арсеналу” над чемпіоном країни “Ліверпулем”, передає кореспондент УНН.
Садіо Мане на 20 хвилині відгукнувся на простріл від Робертсона та відкрив рахунок. Проте на перерву команди пішли за переваги “канонірів” 2:1. Спочатку Нельсон запресингував Ван Дейка біля чужої карної зони та змусив нідерландця здійснити обрізку — м’яч перехопив Ляказетт та оформив гол. Вивів вперед лондонців Нельсон.
За підсумками матчу “Ліверпуль” завдав 24 удари по воротам опонентів проти 3-х у “Арсенала”, проте виграш дістався “канонірам” — 2:1.
Зауважимо, що “Ліверпуль” вже гарантував собі чемпіонський титул в АПЛ. Мерсисайдці лідирують в АПЛ, набравши 93 очка. “Арсенал” набрав 53 очки і піднявся на 10-е місце в турнірній таблиці.