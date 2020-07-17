Тотальное преимущество в ударах не спасла "Ливерпуль" от поражения в игре с "Арсеналом"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Центральное противостояние 36 тура Английской Премьер-лиги завершилось домашней победой “Арсенала” над чемпионом страны “Ливерпулем”, передает корреспондент УНН.
Садио Мане на 20 минуте откликнулся на прострел от Робертсона и открыл счет. Однако на перерыв команды ушли с преимуществом “канониров” 2:1. Сначала Нельсон запресингував Ван Дейка у чужой штрафной зоны и заставил нидерландца осуществить обрезку — мяч перехватил Ляказетт и оформил гол. Вывел вперед лондонцев Нельсон.
По итогам матча “Ливерпуль” нанес 24 удара по воротам оппонентов против 3-х у “Арсенала”, однако выигрыш достался “канонирам” — 2:1.
Заметим, что “Ливерпуль” уже гарантировал себе чемпионский титул в АПЛ. Мерсисайдцы лидируют в АПЛ, набрав 93 очка. “Арсенал” набрал 53 очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице.