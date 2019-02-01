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Торік уповільнилося зростання цін на автомобілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Ціни на автомобілі у 2018 році зростали нижчими темпами (3,3% р/р), ніж роком раніше. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за січень, передає УНН.

"Нижчими темпами, ніж торік, зростали ціни на автомобілі (3,3% р/р), а телевізори, мобільні телефони, комп’ютерна техніка виявилися навіть дешевшими, ніж рік тому. Темпи зростання цін на одяг та взуття також залишалися низькими (2,0% р/р)", - вказали у НБУ.

Як зазначається, темпи зростання цін на непродовольчі товари, які переважно імпортуються, залишилися невисокими (4,1% р/р) завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку.

Нагадаємо, вітчизняні АЗС за рік скоротили обсяги продажів усіх видів пального, найбільше - газу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

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