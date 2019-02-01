Торік уповільнилося зростання цін на автомобілі

"Нижчими темпами, ніж торік, зростали ціни на автомобілі (3,3% р/р), а телевізори, мобільні телефони, комп’ютерна техніка виявилися навіть дешевшими, ніж рік тому. Темпи зростання цін на одяг та взуття також залишалися низькими (2,0% р/р)", - вказали у НБУ.

Як зазначається, темпи зростання цін на непродовольчі товари, які переважно імпортуються, залишилися невисокими (4,1% р/р) завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку.

Нагадаємо, вітчизняні АЗС за рік скоротили обсяги продажів усіх видів пального, найбільше - газу.