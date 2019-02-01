В прошлом году замедлился рост цен на автомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Цены на автомобили в 2018 году росли более низкими темпами (3,3% г/г), чем годом ранее. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за январь, передает УНН.
"Более низкими темпами, чем в прошлом году, росли цены на автомобили (3,3% г/г), а телевизоры, мобильные телефоны, компьютерная техника оказались даже дешевле, чем год назад. Темпы роста цен на одежду и обувь также оставались низкими (2,0% г/г)", - указали в НБУ.
Как отмечается, темпы роста цен на непродовольственные товары, которые преимущественно импортируются, остались невысокими (4,1% г/г) благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке.
Напомним, отечественные АЗС за год сократили объемы продаж всех видов топлива, больше всего - газа.