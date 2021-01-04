Торік українські підземні сховища накопичили рекордний за останні 10 років запас газу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. За минулий рік українські підземні сховища газу українські підземні сховища газу накопичили рекордний запас газу за останні 10 років – 28,3 млрд куб. м. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу "Групи Нафтогаз".
"Українські підземні сховища газу (ПСГ) у 2020 році накопичили рекордний запас газу за останні 10 років – 28,3 млрд куб. м", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що 2020 рік був першим самостійним роком роботи Оператора газосховищ після анбандлінгу (відокремлення функції транспортування від Групи Нафтогаз).
"Послуги наших газосховищ зацікавили не лише українські компанії. Наприкінці грудня кількість іноземних клієнтів, що зберігають у нас газ, перевищила 90", - зазначається у повідомленні.
У Нафтогазі повідомляють, що популярність українських сховищ зросла завдяки активному використанню режиму "Митний склад". Ця послуга дозволяє клієнту зберігати газ у ПСГ до 1095 днів без сплати податків та митних зборів. Зокрема, за цей рік у режимі "Митний склад" до українських ПСГ було закачало 11,2 млрд куб м газу.
Нагадаємо, обсяг газу у підземних сховищах України станом на 2 січня зменшився до 23,602 млрд куб. м.