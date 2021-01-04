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В прошлом году украинские подземные хранилища накопили рекордный за последние 10 лет запас газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. За прошлый год украинские подземные хранилища газа украинские подземные хранилища газа накопили рекордный запас газа за последние 10 лет - 28,3 млрд куб. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Группы Нафтогаз".

В прошлом году украинские подземные хранилища накопили рекордный за последние 10 лет запас газа

"Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) в 2020 году накопили рекордный запас газа за последние 10 лет - 28,3 млрд куб. м", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 2020 год был первым самостоятельным годом работы Оператора газохранилищ после анбандлингу (отделение функции транспортировки от Группы Нафтогаз).

"Услуги наших газохранилищ заинтересовали не только украинские компании. В конце декабря количество иностранных клиентов, хранящих у нас газ, превысило 90", - отмечается в сообщении.

В Нафтогазе сообщают, что популярность украинских хранилищ выросла благодаря активному использованию режима "Таможенный склад". Эта услуга позволяет клиенту хранить газ в ПХГ до 1095 дней без уплаты налогов и таможенных пошлин. В частности, за этот год в режиме "Таможенный склад" в украинские ПХГ было закачено 11,2 млрд куб м газа.

Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 января уменьшился до 23,602 млрд куб. м.

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