Торік на 78% більше українських заробітчан платили соцвнески у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У 2017 році у польську систему соціального страхування здійснювали внески 308 тисяч трудових мігрантів з України, що на 78% більше, ніж попереднього року. Про це на круглому столі "Майбутнє ринку праці в Україні" сказав президент Конфедерації роботодавців України Олег Шевчук, передає кореспондент УНН.
"У 2017 році спостерігалось збільшення кількості працевлаштованих українців у Польщі - 308 тисяч трудових мігрантів з України платили внески у польську систему соцстрахування, це на 78% більше ніж 2016 року (172 тисячі)", - сказав він.
Нагадаємо, у Польщі нарахували більше двох мільйонів мігрантів з України.