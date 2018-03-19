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Торік на 78% більше українських заробітчан платили соцвнески у Польщі

Київ • УНН

 • 7398 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. У 2017 році у польську систему соціального страхування здійснювали внески 308 тисяч трудових мігрантів з України, що на 78% більше, ніж попереднього року. Про це на круглому столі "Майбутнє ринку праці в Україні" сказав президент Конфедерації роботодавців України Олег Шевчук, передає кореспондент УНН.

"У 2017 році спостерігалось збільшення кількості працевлаштованих українців у Польщі - 308 тисяч трудових мігрантів з України платили внески у польську систему соцстрахування, це на 78% більше ніж 2016 року (172 тисячі)", - сказав він.

Нагадаємо, у Польщі нарахували більше двох мільйонів мігрантів з України.

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